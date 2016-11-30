В матче с "Уралом" букмекеры отдают минимальное предпочтение "Ростову"

Сегодня четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России. В первом из них "Урал" принимает "Ростов". Встреча в Екатеринбурге начнется в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 2,88 - Н 3,01 - П2 2,77

Прогноз на матч

Сергей ДМИТРИЕВ, бывший нападающий "Зенита, "Спартака" и ЦСКА:

Счет – 0:2. "Смена главного тренера “Уралу” на пользу не пошла. Команда почему-то играет все хуже и хуже. А “Ростов” после победы над “Баварией” на подъеме. Часто по два мяча забивает. Думаю, с любимым счетом выиграет и сейчас".

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:1. "Ростов” выиграет, но с минимальным счетом. Впереди у него матчи с “Зенитом” и ПСВ, так что дончане включат в Екатеринбурге экономный режим расхода энергии. Они это делать умеют".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Ростов" - в среду, 30 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев - Фидлер - СЕРЧЕНКОВ, Павленко, КОРОБОВ, Лунгу - Павлюченко.

"Ростов": Джанаев - Мевля, Сесар Навас, Гранат - ТЕРЕНТЬЕВ, Ерохин, ПРЕПЕЛИЦЭ, Нобоа, Кудряшов - Азмун, Полоз.

ПОТЕРИ: Емельянов, Чантурия (травм.) - Гацкан, Калачев (дискв.).