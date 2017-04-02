В матче с "Рубином" букмекеры отдают предпочтение "Зениту"

Сегодня тремя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Зенит". Встреча в Казани начнется в 14:00.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 4,01 - Н 3,39 - П2 2,02

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:2. "Потеря очков для “Зенита” сейчас равносильна выключению из борьбы за золото. Но в рядах “Рубина”, по моей информации, нет единства, а это фактор, понятно, не победный".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:2. "Странная ставка на иностранцев в условиях лимита на них не позволяет “Рубину” стабилизировать состав и игру. Команду еще выручает вратарь Сергей Рыжиков, но “Зенит” способен создать столько голевых моментов, что количество неизбежно перейдет в качество".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Зенит" - в воскресенье, 2 апреля, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - М’Вила, КАМБОЛОВ -Жемалетдинов, ТКАЧУК - Канунников, Жонатас.

"Зенит": ЛОДЫГИН - Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито - Эрнани, Юсупов - Кокорин, Жулиану, Данни - Дзюба.

ПОТЕРИ: Рочина (под вопросом) - Рязанцев, Файзулин (травм.), Смольников (под вопросом).