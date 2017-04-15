В матче с "Рубином" букмекеры отдают предпочтение "Краснодару"

Сегодня четырьмя матчами стартует 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Краснодар". Встреча в Казани начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 3,10 - Н 3,12 - П2 2,52

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 1:2. "Рубин" все еще надеется попасть в еврокубки, но "Краснодар" просто сильнее казанцев".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:1. "Убежден, что "Рубину" поможет только увольнение тренера. "Быки" казанцам точно не по зубам".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Краснодар" - в субботу, 15 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, НАБИУЛЛИН - М’ВИЛА, Камболов - Ахметов, Лестьенн - РОЧИНА, Жонатас.

"Краснодар": Крицюк - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе - Мамаев, ПОДБЕРЕЗКИН, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Канунников (под вопросом) - Окриашвили (травм.), Калешин, Перейра (под вопросом).