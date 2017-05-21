В матче с "Локомотивом" букмекеры отдают предпочтение "Зениту"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Локомотив" принимает "Зенит". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 3,44 - Н 3,18 - П2 2,11

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 2:1. "Не знаю, насколько серьезную травму получил Андрей Лунев, скорейшего ему выздоровления. Это потеря для "Зенита". "Локомотив" в последних турах набирает очки. Думаю, он продолжит это делать".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Локо" в последних матчах опять раскочегарился. В своем, вероятно, последнем поединке во главе "Зенита" Луческу дверью не хлопнет. И опять на что-нибудь пожалуется".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В.ДЕНИСОВ - Тарасов, И.Денисов - Ал.Миранчук, Фернандеш, Майкон - АРИ.

"Зенит": ЛОДЫГИН - Смольников, ИВАНОВИЧ, Кришито, Жирков - ЦАЛЛАГОВ, Маурисиу - Кокорин, Жулиану, Данни - Дзюба.

ПОТЕРИ: Чорлука (травм.), Ант.Миранчук (дисквал.), Михалик (под вопросом) - Лунев, Файзулин (травм.), Гарсия, Юсупов (дисквал.), Шатов (под вопросом).