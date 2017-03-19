В матче с "Крыльями Советов" букмекеры отдают предпочтение "Ростову"

Сегодня четырьмя матчами завершается 20-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимают "Ростов". Встреча в Самаре начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 3,21 - Н 3,00 - П2 2,53

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 1:0. "Вязкое поле, чуть уставший эмоционально “Ростов”... В первой половине чемпионата ростовчане такие встречи сразу после серьезных еврокубковых встреч обычно проигрывали".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:0. "Лететь из Манчестера в Самару и играть на огороде через два дня на третий после матча на “Олд Траффорд” - удовольствие ниже среднего. И эмоционально, и физически ростовчане будут выхолощены, и допускаю вариант большой ротации от Курбана Бердыева. Хотя Самара и скверно начала весну, в Уфе она уже была намного убедительнее, чем в Оренбурге. И, думаю, победит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов" - в воскресенье, 19 марта, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Таранов, Родич - Башкиров - Глеб, Мияйлович - Паскуато, Зуев.

"Ростов": Медведев - Мевля, Сесар Навас, КУДРЯШОВ - КАЛАЧЕВ, Ерохин, Препелицэ, Нобоа, Терентьев - БУХАРОВ, Полоз.

ПОТЕРИ: Корниленко, Ткачев (под вопросом) - Гранат, Джанаев (травм.), Гацкан (дисквал.).