В матче с "Арсеналом" букмекеры отдают предпочтение "Ростову"

Сегодня тремя матчами стартует 27-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Ростов". Встреча в Туле начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 4,03 - Н 3,01 - П2 2,00

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 0:0. "Ростовчане хороши в обороне, а "Арсеналу" проигрывать нельзя. Думаю, ничья с командой Бердыева туляков устроит".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:0. "Ростов" не очень удачно играет на выезде. После трех домашних побед подряд команда Бердыева потеряет очки в Туле. Но Медведев снова не пропустит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Ростов" - в субботу, 6 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Вергара, ГРИГАЛАВА, Александров - Бурмистров, Бурчану, Думбья - Максимов, РАШИЧ.

"Ростов": Медведев - Сесар Навас, Кудряшов, Симич - Терентьев, ЕРОХИН, Гацкан, Нобоа, Байрамян - БУХАРОВ, Полоз.

ПОТЕРИ: Берхамов (травм.), Сунзу (под вопросом) - Джанаев (травм.), Гранат, Калачев, Мевля (все - под вопросом).