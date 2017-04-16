В матче с "Арсеналом" букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву"

Сегодня четырьмя матчами завершится 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Локомотив". Встреча в Туле начнется в 17:30.
Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Локомотив"
Коэффициенты Winline: П1 3,98 - Н 2,97 - П2 2,03
Прогноз на матч
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":
Счет – 0:1. "Команда Юрия Палыча набрала солидный ход, но у нее плотный календарь перед финалом Кубка. Ее победа будет минимальной".
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 1:1. "Туляки в первом круге чуть не одолели "Локо" в Черкизове, и сейчас москвичам тоже придется туго. Гости больше думают о Кубке, а "Арсеналу" очки нужнее".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Локомотив".
Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Локомотив" - в воскресенье, 16 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Александров - Власов, Боурчану, Горбатенко, Думбья - Рашич.
"Локомотив": Гильерме - Маргасов, Квирквелия, Пейчинович, Михалик, В.Денисов - И.Денисов - Ал.Миранчук, БАРИНОВ, Фернандеш - АРИ.
ПОТЕРИ: Берхамов (травм.), Максимов (под вопросом) - Тарасов (дисквал.), Игнатьев, Майкон, Чорлука (под вопросом).