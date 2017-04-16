В матче с "Арсеналом" букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву"

Сегодня четырьмя матчами завершится 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Локомотив". Встреча в Туле начнется в 17:30.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 3,98 - Н 2,97 - П2 2,03

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 0:1. "Команда Юрия Палыча набрала солидный ход, но у нее плотный календарь перед финалом Кубка. Ее победа будет минимальной".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Туляки в первом круге чуть не одолели "Локо" в Черкизове, и сейчас москвичам тоже придется туго. Гости больше думают о Кубке, а "Арсеналу" очки нужнее".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Локомотив" - в воскресенье, 16 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Александров - Власов, Боурчану, Горбатенко, Думбья - Рашич.

"Локомотив": Гильерме - Маргасов, Квирквелия, Пейчинович, Михалик, В.Денисов - И.Денисов - Ал.Миранчук, БАРИНОВ, Фернандеш - АРИ.

ПОТЕРИ: Берхамов (травм.), Максимов (под вопросом) - Тарасов (дисквал.), Игнатьев, Майкон, Чорлука (под вопросом).