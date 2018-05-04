В матче с "Анжи" за "Ахмат" не сыграют Сампайю и Раванелли. Садаев - под вопросом

Как сообщили в пресс-службе "Ахмата", в выездном матче 29-го тура чемпионата России с "Анжи", скорее всего не сможет принять участие травмированный нападающий Заур Садаев. В игре 26-го тура с "Тосно" (1:0) форвард получил ушиб хрящевой ткани грудной клетки. Он приступил к индивидуальным тренировкам, но, скорее всего, не будет готов к игре. Также в матче не примет участия защитник Филипе Сампайю, у которого диагностировано воспаление надколенника. Он находится на лечении.

Кроме того, на поле не выйдет полузащитник Раванелли. В игре 28-го тура с "Уралом" (0:0) он получил глубокую рану бедра, которую пришлось зашивать в клинике. Футболист пока не тренируется.

В лазарете находится также вратарь Виталий Гудиев​, который на предыгровой разминке перед матчем 26-го тура с "Тосно" (1:0) получил повреждение. Решено не рисковать здоровьем голкипера. Он занимается индивидуально, но к ближайшей игре не готовится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Расписание чемпионата России по футболу