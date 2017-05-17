В матче с "Анжи" букмекеры отдают предпочтение "Ростову"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Ростов". Встреча в Каспийске начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 3,65 - Н 3,14 - П2 2,05

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:1. "У Бердыева команда выше статусом, но все победы она одерживает на своем стадионе. Поэтому ставлю на ничью".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:2. "Все верно: дончане дома и в гостях - две разные команды. Но пора бы уже и нарушать тенденцию, потому что в ней больше парадокса, чем логики".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Ростов" - в среду, 17 мая, на канале "Футбол-2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Тетрашвили, Гулиев - Хубулов, КАЦАЕВ, Яковлев - Будковский.

"Ростов": Медведев - Навас, Кудряшов, Мевля - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, ТЕРЕНТЬЕВ - Азмун, Полоз.

ПОТЕРИ: Прудников (травм.), Гасанов, Дудиев (все - под вопросом) - Джанаев, Киреев (травм.), Гранат (под вопросом).