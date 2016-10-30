В матче с "Анжи" букмекеры отдают предпочтение "Краснодару"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 12-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Краснодар". Встреча в Каспийске начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 3,44 - Н 3,24 - П2 2,27

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 1:2. "Обе команды в хорошем настроении, но класс “Краснодара” должен сказаться".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:3. "Два чуда за одну неделю “Анжи” пока не под силу. “Краснодар” воспользуется благодушным настроением хозяев и победит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Краснодар" - в воскресенье, 30 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Беленов - Паршивлюк, Ямбере, Лазич, Мусалов - Гасанов, Маевский - Тигиев, Иличевич, Бериша - БУДКОВСКИЙ.

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Гранквист, Мартынович, ПЕТРОВ - Газинский, Каборе, Измайлов - Ахмедов, Ари, Жоаузинью.

ПОТЕРИ: Каретник, Мкртчян, Рабиу, Хадарцев, Яковлев (травм.) - Мамаев, Торбинский (травм.).