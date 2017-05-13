В матче с "Амкаром" букмекеры отдают предпочтение "Спартаку"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 28-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Спартак". Встреча в Перми начнется в 14:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 3,58 - Н 3,13 - П2 2,08

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:1. "Для "Спартака" в чемпионате уже все решено. На этом фоне пермяки продемонстрируют высокую концентрацию, и я думаю, что именно за счет нее смогут обыграть красно-белых".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:1. "Не верю в победу "Амкара", даже несмотря на то, что "Спартак" уже обеспечил себе чемпионство. Вряд ли красно-белые будут менее мотивированы".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Спартак" - в субботу, 13 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Милькович, ЧЕРЕНЧИКОВ, Занев, Зайцев, Гиголаев - БАЛАНОВИЧ, Гол, Комолов - Бодул, ГАСИЛИН.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Промес, Попов, Зобнин - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Йовичич, Конде (оба - дисквал.), Шаваев (травм.), Костюков, Огуде (оба - под вопросом) - Макеев (травм).