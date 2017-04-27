В матче с "Амкаром" букмекеры отдают предпочтение "Краснодару"

Сегодня двумя матчами завершается 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Краснодар". Встреча в Перми начнется в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 3,63 - Н 3,04 - П2 2,10

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 1:2. "Краснодар" сильнее. "Амкар" долгое время не пропускал на своем поле, однако в последних матчах позволяет соперникам многое".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:2. "Против Смолова оборонительные редуты Гаджиева не сработают. Да и победа "Краснодару" нужнее".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Краснодар" - в четверг, 27 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Баланович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев - ОГУДЕ, Гол, Комолов - Бодул, Костюков.

"Краснодар": Синицын - Петров, Налду, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе - Мамаев, ПОДБЕРЕЗКИН, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: - - Крицюк, Калешин, Окриашвили (травм.).