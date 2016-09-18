20:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В матче молодежных команд форвард "Зенита" забил четыре гола в ворота "Рубина"

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"Зенит" нанес поражение "Рубину" (6:0) в матче 7-го тура молодежных команд РФПЛ. Покером в составе победителей отметился нападающий Станислав Крапухин.

Премьер-лига

Молодежные команды

7-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Рубин – мол." (Казань) – 6:0 (4:0)

Голы: Крапухин, 6 (1:0). Крапухин, 8 (2:0). Вяткин, 38 (3:0). Мусаев, 43 (4:0). Крапухин, 65 (5:0). Крапухин, 71 (6:0).

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

18 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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chep

Только последние три игры выходил в старте! И успел запить семь голов! Давай Луческу доказывай что умеешь работать с молодыми! Сделай из парня игрока основы. 18 лет, рост 190, вес под 80 кг идеальный центр!

21:21

Алый Дракон

Airton Senna В следующем сезоне уйдет в аренду в Рубин 20:23....Вряд ли - у нас теперь другой вектор развития )...

20:30

Airton Senna

В следующем сезоне уйдет в аренду в Рубин

20:23

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