В матче молодежных команд форвард "Зенита" забил четыре гола в ворота "Рубина"

"Зенит" нанес поражение "Рубину" (6:0) в матче 7-го тура молодежных команд РФПЛ. Покером в составе победителей отметился нападающий Станислав Крапухин.
Премьер-лига
Молодежные команды
7-й тур
"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Рубин – мол." (Казань) – 6:0 (4:0)
Голы: Крапухин, 6 (1:0). Крапухин, 8 (2:0). Вяткин, 38 (3:0). Мусаев, 43 (4:0). Крапухин, 65 (5:0). Крапухин, 71 (6:0).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
18 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
chep
Только последние три игры выходил в старте! И успел запить семь голов! Давай Луческу доказывай что умеешь работать с молодыми! Сделай из парня игрока основы. 18 лет, рост 190, вес под 80 кг идеальный центр!
21:21
Алый Дракон
Airton Senna В следующем сезоне уйдет в аренду в Рубин 20:23....Вряд ли - у нас теперь другой вектор развития )...
20:30
Airton Senna
В следующем сезоне уйдет в аренду в Рубин
20:23