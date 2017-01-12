В марте ЦСКА и Миланов начнут переговоры о продлении контракта

Мирчо Димитров, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что активная стадия переговоров клуба и игрока о продлении контракта начнется в марте. Действующий контракт болгарина с армейцами истекает летом 2018 года.

– Перед Новым годом мы встретились с Олегом Яровинским (начальник селекционного отдела ЦСКА. - Прим. "СЭ"), – цитирует "Р-Спорт" Димитрова. – Я сообщил ему об интересе к Миланову со стороны клубов из Европы, а также о том, что сам игрок хочет остаться в ЦСКА. Олег заверил меня, что и клуб хочет сохранить Миланова. Мы договорились, что сядем за стол переговоров в марте. Пока же мы лишь уведомили друг друга о намерениях. Даже не обсуждали, на какой срок будет продлено соглашение.