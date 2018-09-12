В "Локомотиве" оценили шансы Смолова сыграть против "Динамо"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, получивший ушиб колена в матче 6-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2), готовится к игре 7-го тура против "Динамо" без ограничений. Участие в дерби хавбека железнодорожников Мачея Рыбуса находится под вопросом.

"Федор занимается в общей группе без ограничений, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Локомотива". – Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам".

В клубе также отметили, что в расположение команды из сборных вернулись Гильерме (Россия), Соломон Кверквелия (Грузия), Михаил Лысов (Россия U-21) и Джефферсон Фарфан (Перу). Гжегож Крыховяк (Польша) присоединится к одноклубникам завтра, 13 сентября.

Матч 7-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Динамо" состоится в пятницу, 14 сентября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.

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