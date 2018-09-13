В "Локомотиве" объявили о корректировке цели за сезон

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что команда рассчитывает занять место в тройке по итогам чемпионата России сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что железнодорожники должны фишинировать в пятерке сильнейших команд страны.

- Конечно, мы не заявляли о корректировке публично, но нужно понимать, что после последней трансферной кампании мы рассчитываем теперь на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, - цитирует Геркуса ТАСС. - Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход.

"Локомотив" в летнее трансферное окно усилился Федором Смоловым, Бенедиктом Хеведесом, Гжегожем Крыховяком, Эдером, Брайном Идову и Рифатом Жемалетдиновым.

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