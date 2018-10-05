В Литве проведут матч в память о Константине Сарсания.

7 октября в Литве состоятся торжественные мероприятия, посвященные памяти Константина Сарсании.

Сарсания в 2013-17 годах работал главным тренером литовского "Атлантаса" и оставил большой след в истории местного футбола. Последним местом работы Сарсании был "Зенит", где он работал спортивным директором клуба. 7 октября 2017 года Сарсания скончался в Москве.

7 октября в Клайпеде на центральном стадионе "Жальгирис" состоится открытие мемориальной доски Константину Сарсания. После церемонии пройдет товарищеский матч "Атлантаса" и игроков из Литвы, чьим агентом был Сарсания. (Сергей Егоров)