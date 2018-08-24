В "Легии" прокомментировали возможный трансфер Шимански в ЦСКА

Накануне появилась информация, что ЦСКА предложил семь миллионов евро за полузащитника "Легии" Себастьяна Шимански. Но это не означает, что трансфер 19-летнего игрока на сто процентов предрешен.

Крупнейшему польскому порталу Onet.pl стало известно, что армейцы действительно интересуются Шимански, но предложение в размере семи миллионов евро не делали.

- Это выглядит красиво, но пока мы не получали предложений на такую сумму по Шимански, хотя переговоры о его трансфере продолжаются. ЦСКА - не единственный клуб, который интересуется Себастьяном, - сообщил Onet.pl источник в "Легии".

Шимански вызывает большой интерес зарубежных клубов и в ближайшие дни его уход из "Легии" может быть оформлен официально.

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду выступает с сезона 2016/17. Он провел за это время 44 матча, в которых забил 8 мячей.

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