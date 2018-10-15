В "Крыльях Советов" подтвердили, что в крови Тигиева не обнаружено следов амфетамина

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подтвердил "СЭ", что в крови защитника самарского клуба Георгия Тигиева не обнаружено следов наркотических веществ.

– Абсолютно верная информация, – сказал Шашков.

Вчера 23-летний Тигиев был остановлен сотрудниками ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако согласно предварительному заключению, следов наркотических веществ в организме футболиста не обнаружено. Окончательный результат анализов будет готов в течение 10 дней. (Игорь Новиков)