В "Крыльях Советов" не опровергают факт переговоров с Милановым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры с экс-полузащитником ЦСКА Георгием Милановым. Ранее "СЭ" сообщил, что 26-летний Миланов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", где ему предлагают годовой оклад в размере 600 тысяч евро.

– Переговоры с Милановым? Сейчас идет селекционный период, мы интересуемся и рассматриваем несколько кандидатов. Я вам ничего не могу сказать, давайте дождемся официальной информации, – сказал Шашков. (Игорь НОВИКОВ)