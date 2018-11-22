В "Крыльях" ответили депутату самарской думы, посчитавшему зарплату Рыжикова

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов ответил на слова депутата Самарской губернской думы Александра Степанова о зарплате голкипера Сергей Рыжикова. По подсчетам политика, зарплата игрока обошлась бюджету региона в миллион долларов.
– Депутат назвал, мягко говоря, немаленькую цифру. По его данным, эта операция стоила бюджету области почти 70 миллионов рублей.
– Да он считает зарплату Рыжикова за два года, которую тот еще отработает, отыграет! А что– он думает, что вратарь должен за нас играть бесплатно?
– Вряд ли.
– Так вот он посчитал его зарплату за два года. Собрал все в одну кучу. Футболист играет за такие деньги. Что здесь удивительного? Это адекватные суммы для нашего рынка.
– Степанов еще упирает на возраст Сергея, которому сейчас 38 лет.
– И что? Например, Буффон в 40 лет получил от "ПСЖ" контракт на 5 миллионов евро в год. И играет. Поймите, нам нужен был капитан, мужик, стержень. Человек, который выигрывал чемпионаты страны, поиграл в Лиге чемпионов, вызывался в сборную. Зачем приплетать его возраст? Нам было важно заполучить "дядьку", лидера – такого игрока, каким раньше был Семак, каким сегодня по авторитету и лидерским качествам является Дзюба. Такие люди, мужики всегда нужны. Они как тренеры на поле. (Виталий Айрапетов)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-shikunov-zachem-deputat-schitaet-zarplatu-i-vozrast-ryzhikova-buffon-v-40-let-poluchaet-5-millionov-v-pszh-1482158/