В Красноярске поймали мошенников, которые подделывали билеты на матч "Енисей" - "Спартак"

Красноярские полицейские задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных билетов на матч 10-го тура "Енисей" - "Спартак". Отмечается, что один из болельщиков красноярского клуба приобрел через интернет билет, однако на стадионе выяснилось, что он поддельный.

Следователи выяснили, что двое молодых людей продавали поддельные билеты по 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

"Оперативники управления уголовного розыска ГУМВД по Красноярскому краю совместно с коллегами из МУМВД России "Красноярское" задержали группу лиц, подозреваемую в мошеннических действиях с билетами на футбольный матч премьер-лиги России", - говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.