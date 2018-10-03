В Красноярске обещают скидку на свинину болельщикам "Спартака"

"Енисей" совместно с администрацией города готовят для болельщиков "Спартака" насыщенную программу, а местные рестораторы – скидки и приятные бонусы, информирует krsk.sibnovosti.ru.

Некоторые кафе предлагают на ближайшие выходные скидку в 25 процентов на все блюда из свинины. Маркетинговый ход понятен, если вспомнить, как неофициально именуют "Спартак" и его болельщиков.

В аэропорту и на железнодорожном вокзале фанаты смогут подойти к тематической стойке приветствия. Там будут расположены буклеты с информацией о Красноярске, наиболее интересных местах для посещения, а также другие полезные факты. В самом городе готовят экскурсионный автобус для организованной группы болельщиков "Спартака", состав которой определят представители столичного фан-клуба. Маршрут передвижения еще согласовывается. Кроме того в день матча за два часа до игры с правого на левый берег и обратно будут курсировать бесплатные шаттлы.

Напомним, матча 10-го тура чемпионата России "Енисей" – "Спартак" пройдет 7 октября (начало – в 11.30 по московскому времени). На выезеде ожидвается порядка 1500 болельщиков красно-белых.