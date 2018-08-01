В "Краснодаре" ничего не знают об аварии Смолова

Пресс-атташе "Краснодара" Денис Данильченко сообщил, что клуб не располагает информацией о том, что нападающий команды Федор Смолов попадал в аварию. Однако, он отметил, что со здоровьем форварда сборной России все в порядке.

Ранее появилась информация, что Смолов в ночь с 31 июля на 1 августа попал в аварию в Краснодарском крае. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

– В клубе нет информации, что Смолов попадал в аварию. Федор жив, здоров, с ним все в порядке, – цитирует "РИА Новости" Данильченко.