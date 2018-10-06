В "Краснодаре" любят свою работу

"Краснодар" в преддверии гостевой игры 10-го тура чемпионата России против "Зенита" рассказал болельщикам, как они могут приобрести билеты на встречу. При этом в краснодарском клубе подчеркнули, что любят свою работу. Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 7 октября.

- Ух, еще толком не отошли от Лиги Европы, а уже лететь в Петербург! Но мы любим свою работу! И любим радовать вас, дорогие болельщики! Реализация билетов начнется у входа номер 12 стадиона "Санкт-Петербург" за час до игры в присутствии специалиста по работе с болельщиками "Краснодара" Георгия Безбедова, - говорится в сообщении краснодарского клуба в Инстаграме.

"Зенит" – "Краснодар": чемпионат России по футболу, РПЛ, 10-й тур, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 (мск)