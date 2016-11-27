В Краснодаре букмекеры отдают предпочтение "Зениту"

Сегодня тремя матчами завершится первый круг чемпионата России. В последнем из них "Краснодар" принимает "Зенит". Встреча на новой кубанской арене начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 3,08 - Н 3,29 - П2 2,43

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, бывший вратарь "Спартака":

Счет – 2:0. "Быки” дома играют неуступчиво. Соскучившийся по футболу Смолов вернулся в строй - это может стать ключевым фактором".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:2. "Зенит” уже проиграл в Чечне. До этого провалил кубковый матч в Дагестане. Еще одной южной осечки Луческу не допустит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" - в воскресенье, 27 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Газинский, Каборе - АХМЕДОВ, Перейра, Жоаузинью - СМОЛОВ.

"Зенит": Лодыгин - Анюков, НЕТУ, КРИШИТО, ЖИРКОВ - Хави Гарсия, ВИТСЕЛЬ - Кокорин, Жулиану, Мак - Дзюба.

ПОТЕРИ: Мамаев (травм.), Эбуэ (дисквал.) - Данни, Могилевец, Рязанцев, Смольников, Файзулин, Шатов (травм.).