В Краснодаре букмекеры отдают предпочтение "Зениту"

Сегодня тремя матчами завершится первый круг чемпионата России. В последнем из них "Краснодар" принимает "Зенит". Встреча на новой кубанской арене начнется в 19:00.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Зенит"
Коэффициенты Winline: П1 3,08 - Н 3,29 - П2 2,43
Прогноз на матч
Алексей ЗУЕВ, бывший вратарь "Спартака":
Счет – 2:0. "Быки” дома играют неуступчиво. Соскучившийся по футболу Смолов вернулся в строй - это может стать ключевым фактором".
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:2. "Зенит” уже проиграл в Чечне. До этого провалил кубковый матч в Дагестане. Еще одной южной осечки Луческу не допустит".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" - в воскресенье, 27 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Енджейчик - Газинский, Каборе - АХМЕДОВ, Перейра, Жоаузинью - СМОЛОВ.
"Зенит": Лодыгин - Анюков, НЕТУ, КРИШИТО, ЖИРКОВ - Хави Гарсия, ВИТСЕЛЬ - Кокорин, Жулиану, Мак - Дзюба.
ПОТЕРИ: Мамаев (травм.), Эбуэ (дисквал.) - Данни, Могилевец, Рязанцев, Смольников, Файзулин, Шатов (травм.).