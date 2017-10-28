В концовках "Спартак" потерял уже 10 очков. Что не так?

Пропустив на 87-й минуте гостевого матча 15-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (2:2) гол от Мацея Вилюша, "Спартак" в четвертый раз в текущем чемпионате упустил победу в последней десятиминутке.
Если же вспомнить еще и потерянную ничью во встрече с "Локомотивом", то получится, что чемпион страны из-за неудачных концовок не досчитался уже 10 баллов.
Еще одну победу красно-белые не смогли удержать в выездной игре 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).
Стоит отметить, что изменить ситуацию в свою пользу после 80-й минуты "Спартак" смог лишь однажды, оказавшись на грани поражения и все же сравняв счет в матче с "Анжи" (2:2). (Кирилл БУРДАКОВ)
МАТЧИ, В КОТОРЫХ "СПАРТАК" ТЕРЯЛ ОЧКИ В ПОСЛЕДНИЕ 10 МИНУТ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет к 80-й минуте
|
Итог
|
Потерянные очки
|
18.07.2017
|
Динамо (г)
|
2:0
|
2:2
|
2
|
12.08.2017
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
1:2
|
3
|
19.08.2017
|
Локомотив (д)
|
2:2
|
3:4
|
1
|
17.09.2017
|
Тосно (г)
|
2:0
|
2:2
|
2
|
28.10.2017
|
Ростов (г)
|
2:1
|
2:2
|
2
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Марибор
- Тосно
- Мацей Вилюш
ЗЗ+
Гантэр Интересно ,а как он с Локо потерял 1 очко.. // Речь же о том, сколько потерял после 80-й минуты. К 80-й было 2:2, т.е. Спартак зарабатывал 1 очко - ничья. Но проиграл, и это 1 очко упустил. А остальные 2 очка он уже раньше упустил
21:45
ЗЗ+
С Динамо ниче не попутали, статистики блин? Там к 80-й минуте 2:1 было, Панченко на 57-й забил.
21:44
ole72
Надо Мутко шепнуть :второй круг - два тайма по 40 минут.И мы - чемпионы!
21:43
футбол>2018
Что не так? Так это видно и не вооруженным взглядом!!Слабая физ подготовка,неспособность играть матчи через 3 дня на 4-ый!!!!
21:41
lukash
Молодцы Сельмаш!!!!! Победили СМ!!!
21:40
Гол еще гол
Всё же выскажу то, что думаю, многим не понравиться, я не вижу, не чувствую твёрдой руки тренера, как можно за 1-й круг 10 очков потерять в последние минуты, в некоторых случаях ведя с разницей в 2 мяча. Демократия хороша до поры, до времени, если бы такое случилось у Бескова, Лобановского я представляю как бы они закрутили гайки, а тут тренер доволен и говорит мол хороший матч провели. И что на это сказать, играем хорошо, только плетёмся где? Уже "Урал" обошёл, что дальше, так же хорошо будем играть? Да и игроки конечно не делают то, что должны делать в последние минуты имея уже плачевный опыт, значит им комфортно и так. За такой результат надо ввести штраф всей команде, вот тогда может будут до последних секунд выкладываться. Может кто знает другой способ, напишите, может кто прочитает, прислушается, доведет кому надо.
21:38
Odissevs
Как дуболомы, так проигрываем.
21:37
Wild Weasel
avics... ну почему во всех потерял... будто соперники лохи... _________ ПО ИГРЕ Спартак заслуженно потерял очки только с Зенитом! С Локо и ЦСКА была бы справедливой ничья, а в остальных играх лохами были как раз спартаковцы - не выигрывать матчи, имея большое преимущество по игре и моментам (((
21:37
Гантэр
Интересно ,а как он с Локо потерял 1 очко.. В случае поражения теряют 3 очка,в случае ничьей 2 очка,а он умудрился потерять одно.
21:35
Болела_23
футбол>2018-ущербный, ты вчера писал, что Спартак продует. А теперь отскоку рад? Скоро за стыки будете бороться.
21:34
serzheo
Wild Weasel____ И с Амкаром и с Тосно были скандалы, ровно как и с Анжи. Это три команды у которых Спартак украл по два очка. И приводить в пример скандальную игру с Анжи - глупость несусветная.
21:26
asc0002
А теперь покажите, сколько он вытянул в прошлом году в концовках. Это называется бумеранг.
21:24
Tribunal Z
ну госпожа удача в прошлом году в долг дала, теперь назад забрала у Спартака и всё, в том году получили больше чем заслуживали просто
21:23
Меркатор
Обидно не это. Обидно, что мы уже 14 очков подарили маргиналам. Динамо, Уфе, Хабаровску, Тосно, Анжи, Амкару, сецчас Ростову. Низовые команды, а мы им раздариваем ничьи. Зачем???
21:22
футбол>2018
КАКАЯ БОЛЬ!КАКАЯ БОЛЬ!!!ОПЯТЬ ОБДЕЛАЛИСЬ ВИСЛОУХИЕ!!!!!!
21:20
avics
Вот не понимаю ... этих "новых" липовых экспертов.... ну почему во всех потерял... будто соперники лохи... может все-таки где то соперники приобрели ;(
21:20
crics
Вроде взрослые люди, спартаковцы. Знают, что не могут играть по счету, что пропустят, наверняка, в конце игры из-за слабой защиты. Ну пересильте себя, отодвиньте игру от своих ворот хотя бы в последние пять минут, когда любая случайность станет непоправимой из-за нехватки времени! Нет каждый раз, как несмышлёныши, не делают никаких выводов.
21:19
Wild Weasel
serzheo, не тормози, Анжи с Амкаром не путай!
21:19
rustov
Завтра Спартачок опустим на 6-ю строку...
21:17
баламошка
Проклятие доктора Лю) Верните нашего любимчика Лю!, а то китайская магия она такая) Поднебесная какая-нибудь, особо опасненькая)
21:16
old grumbler
обострение окопной болезни!!!! Каррере нужно срочно лечить чемпионов - во втором тайме при счете в свою пользу начинают жаться к своим воротам и таки пропускают!!!!
21:14
Юмнов
Это психология. Коллективная безответственность. Каждый думает, что, если у него не получится, кто-то другой подстрахует. Поэтому все в концовке играют не только боясь пропустить, но и думая, что, если кто-то ошибется, другие помогут. А должен каждый игрок думать иначе: если не я, - то кто?! Но они так не думают...
21:14
serzheo
С Анжи? Ахахахаха)))) Это там где судья пенальти не поставил? Совесть бы поимели, там Анжи 2 очка потерял. Вообще забудьте этот матч, как страшный, покупной сон. ))))
21:12