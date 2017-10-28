21:05 | Футбол — РФПЛ

В концовках "Спартак" потерял уже 10 очков. Что не так?

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. 87-я минута. Только что дончане провели второй гол. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. 87-я минута. Только что дончане провели второй гол. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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Пропустив на 87-й минуте гостевого матча 15-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (2:2) гол от Мацея Вилюша, "Спартак" в четвертый раз в текущем чемпионате упустил победу в последней десятиминутке.

Если же вспомнить еще и потерянную ничью во встрече с "Локомотивом", то получится, что чемпион страны из-за неудачных концовок не досчитался уже 10 баллов.

Еще одну победу красно-белые не смогли удержать в выездной игре 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

Стоит отметить, что изменить ситуацию в свою пользу после 80-й минуты "Спартак" смог лишь однажды, оказавшись на грани поражения и все же сравняв счет в матче с "Анжи" (2:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

МАТЧИ, В КОТОРЫХ "СПАРТАК" ТЕРЯЛ ОЧКИ В ПОСЛЕДНИЕ 10 МИНУТ

Дата

Соперник

Счет к 80-й минуте

Итог

Потерянные очки

18.07.2017

Динамо (г)

2:0

2:2

2

12.08.2017

ЦСКА (г)

1:0

1:2

3

19.08.2017

Локомотив (д)

2:2

3:4

1

17.09.2017

Тосно (г)

2:0

2:2

2

28.10.2017

Ростов (г)

2:1

2:2

2
Ростов - Спартак М

Турнирная таблица и календарь матчей премьер-лиги - здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (24)
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ЗЗ+

Гантэр Интересно ,а как он с Локо потерял 1 очко.. // Речь же о том, сколько потерял после 80-й минуты. К 80-й было 2:2, т.е. Спартак зарабатывал 1 очко - ничья. Но проиграл, и это 1 очко упустил. А остальные 2 очка он уже раньше упустил

21:45

ЗЗ+

С Динамо ниче не попутали, статистики блин? Там к 80-й минуте 2:1 было, Панченко на 57-й забил.

21:44

ole72

Надо Мутко шепнуть :второй круг - два тайма по 40 минут.И мы - чемпионы!

21:43

футбол>2018

Что не так? Так это видно и не вооруженным взглядом!!Слабая физ подготовка,неспособность играть матчи через 3 дня на 4-ый!!!!

21:41

lukash

Молодцы Сельмаш!!!!! Победили СМ!!!

21:40

Гол еще гол

Всё же выскажу то, что думаю, многим не понравиться, я не вижу, не чувствую твёрдой руки тренера, как можно за 1-й круг 10 очков потерять в последние минуты, в некоторых случаях ведя с разницей в 2 мяча. Демократия хороша до поры, до времени, если бы такое случилось у Бескова, Лобановского я представляю как бы они закрутили гайки, а тут тренер доволен и говорит мол хороший матч провели. И что на это сказать, играем хорошо, только плетёмся где? Уже "Урал" обошёл, что дальше, так же хорошо будем играть? Да и игроки конечно не делают то, что должны делать в последние минуты имея уже плачевный опыт, значит им комфортно и так. За такой результат надо ввести штраф всей команде, вот тогда может будут до последних секунд выкладываться. Может кто знает другой способ, напишите, может кто прочитает, прислушается, доведет кому надо.

21:38

Odissevs

Как дуболомы, так проигрываем.

21:37

Wild Weasel

avics... ну почему во всех потерял... будто соперники лохи... _________ ПО ИГРЕ Спартак заслуженно потерял очки только с Зенитом! С Локо и ЦСКА была бы справедливой ничья, а в остальных играх лохами были как раз спартаковцы - не выигрывать матчи, имея большое преимущество по игре и моментам (((

21:37

Гантэр

Интересно ,а как он с Локо потерял 1 очко.. В случае поражения теряют 3 очка,в случае ничьей 2 очка,а он умудрился потерять одно.

21:35

Болела_23

футбол>2018-ущербный, ты вчера писал, что Спартак продует. А теперь отскоку рад? Скоро за стыки будете бороться.

21:34

serzheo

Wild Weasel____ И с Амкаром и с Тосно были скандалы, ровно как и с Анжи. Это три команды у которых Спартак украл по два очка. И приводить в пример скандальную игру с Анжи - глупость несусветная.

21:26

asc0002

А теперь покажите, сколько он вытянул в прошлом году в концовках. Это называется бумеранг.

21:24

Tribunal Z

ну госпожа удача в прошлом году в долг дала, теперь назад забрала у Спартака и всё, в том году получили больше чем заслуживали просто

21:23

Меркатор

Обидно не это. Обидно, что мы уже 14 очков подарили маргиналам. Динамо, Уфе, Хабаровску, Тосно, Анжи, Амкару, сецчас Ростову. Низовые команды, а мы им раздариваем ничьи. Зачем???

21:22

футбол>2018

КАКАЯ БОЛЬ!КАКАЯ БОЛЬ!!!ОПЯТЬ ОБДЕЛАЛИСЬ ВИСЛОУХИЕ!!!!!!

21:20

avics

Вот не понимаю ... этих "новых" липовых экспертов.... ну почему во всех потерял... будто соперники лохи... может все-таки где то соперники приобрели ;(

21:20

crics

Вроде взрослые люди, спартаковцы. Знают, что не могут играть по счету, что пропустят, наверняка, в конце игры из-за слабой защиты. Ну пересильте себя, отодвиньте игру от своих ворот хотя бы в последние пять минут, когда любая случайность станет непоправимой из-за нехватки времени! Нет каждый раз, как несмышлёныши, не делают никаких выводов.

21:19

Wild Weasel

serzheo, не тормози, Анжи с Амкаром не путай!

21:19

rustov

Завтра Спартачок опустим на 6-ю строку...

21:17

баламошка

Проклятие доктора Лю) Верните нашего любимчика Лю!, а то китайская магия она такая) Поднебесная какая-нибудь, особо опасненькая)

21:16

old grumbler

обострение окопной болезни!!!! Каррере нужно срочно лечить чемпионов - во втором тайме при счете в свою пользу начинают жаться к своим воротам и таки пропускают!!!!

21:14

Юмнов

Это психология. Коллективная безответственность. Каждый думает, что, если у него не получится, кто-то другой подстрахует. Поэтому все в концовке играют не только боясь пропустить, но и думая, что, если кто-то ошибется, другие помогут. А должен каждый игрок думать иначе: если не я, - то кто?! Но они так не думают...

21:14

serzheo

С Анжи? Ахахахаха)))) Это там где судья пенальти не поставил? Совесть бы поимели, там Анжи 2 очка потерял. Вообще забудьте этот матч, как страшный, покупной сон. ))))

21:12