В концовках "Спартак" потерял уже 10 очков. Что не так?

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. 87-я минута. Только что дончане провели второй гол. Фото Григорий БОЧКАРЕВ

Пропустив на 87-й минуте гостевого матча 15-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (2:2) гол от Мацея Вилюша, "Спартак" в четвертый раз в текущем чемпионате упустил победу в последней десятиминутке.

Если же вспомнить еще и потерянную ничью во встрече с "Локомотивом", то получится, что чемпион страны из-за неудачных концовок не досчитался уже 10 баллов.

Еще одну победу красно-белые не смогли удержать в выездной игре 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

Стоит отметить, что изменить ситуацию в свою пользу после 80-й минуты "Спартак" смог лишь однажды, оказавшись на грани поражения и все же сравняв счет в матче с "Анжи" (2:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

МАТЧИ, В КОТОРЫХ "СПАРТАК" ТЕРЯЛ ОЧКИ В ПОСЛЕДНИЕ 10 МИНУТ

Дата Соперник Счет к 80-й минуте Итог Потерянные очки 18.07.2017 Динамо (г) 2:0 2:2 2 12.08.2017 ЦСКА (г) 1:0 1:2 3 19.08.2017 Локомотив (д) 2:2 3:4 1 17.09.2017 Тосно (г) 2:0 2:2 2 28.10.2017 Ростов (г) 2:1 2:2 2

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