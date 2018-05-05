21:03 | Футбол — РФПЛ

В концовках "Локомотив" добрал 14 очков

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В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) и гарантировал себе золотые медали чемпионата.

Символично, что решающий гол португалец Эдер забил на 87-й минуте встречи, принеся клубу шестую за сезон победу в последние 10 минут. Благодаря голам в концовках матчей команда Юрия Семина набрала 14 очков и фактически открыла себе дорогу к золоту. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи чемпионата-2017/18, в которых "Локомотив" забивал решающие голы после 80-й минуты

Дата

Соперник

Счет к 80-й минуте

Голы

30.07.2017

Анжи (д) – 1:0

0:0

Фернандеш, 81 (1:0)

09.08.2017

Рубин (г) – 1:1

0:1

Кверквелия, 90+1 (1:1)

19.08.2017

Спартак (г) – 4:3

2:2

Коломейцев, 83 (3:2), Фернандеш, 90+2 (4:2)

24.09.2017

Ростов (г) – 1:0

0:0

Эдер, 90 (1:0)

05.11.2017

ЦСКА (д) – 2:2

1:2

Фернандеш, 87 (2:2)

27.11.2017

СКА-Хабаровск (г) – 2:1

1:1

Фарфан, 90+3 (2:1)

02.12.2017

Рубин (д) – 1:0

0:0

Фарфан, 87 (1:0)

05.05.2018

Зенит (д) – 1:0

0:0

Эдер, 87 (1:0)

Положение команд в чемпионате России по футболу

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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