В концовках "Локомотив" добрал 14 очков

В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) и гарантировал себе золотые медали чемпионата.

Символично, что решающий гол португалец Эдер забил на 87-й минуте встречи, принеся клубу шестую за сезон победу в последние 10 минут. Благодаря голам в концовках матчей команда Юрия Семина набрала 14 очков и фактически открыла себе дорогу к золоту. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи чемпионата-2017/18, в которых "Локомотив" забивал решающие голы после 80-й минуты

Дата Соперник Счет к 80-й минуте Голы 30.07.2017 Анжи (д) – 1:0 0:0 Фернандеш, 81 (1:0) 09.08.2017 Рубин (г) – 1:1 0:1 Кверквелия, 90+1 (1:1) 19.08.2017 Спартак (г) – 4:3 2:2 Коломейцев, 83 (3:2), Фернандеш, 90+2 (4:2) 24.09.2017 Ростов (г) – 1:0 0:0 Эдер, 90 (1:0) 05.11.2017 ЦСКА (д) – 2:2 1:2 Фернандеш, 87 (2:2) 27.11.2017 СКА-Хабаровск (г) – 2:1 1:1 Фарфан, 90+3 (2:1) 02.12.2017 Рубин (д) – 1:0 0:0 Фарфан, 87 (1:0) 05.05.2018 Зенит (д) – 1:0 0:0 Эдер, 87 (1:0)

Положение команд в чемпионате России по футболу