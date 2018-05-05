В концовках "Локомотив" добрал 14 очков

В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Зенит" (1:0) и гарантировал себе золотые медали чемпионата.
Символично, что решающий гол португалец Эдер забил на 87-й минуте встречи, принеся клубу шестую за сезон победу в последние 10 минут. Благодаря голам в концовках матчей команда Юрия Семина набрала 14 очков и фактически открыла себе дорогу к золоту. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи чемпионата-2017/18, в которых "Локомотив" забивал решающие голы после 80-й минуты
|
Дата
|
Соперник
|
Счет к 80-й минуте
|
Голы
|
30.07.2017
|
Анжи (д) – 1:0
|
0:0
|
Фернандеш, 81 (1:0)
|
09.08.2017
|
Рубин (г) – 1:1
|
0:1
|
Кверквелия, 90+1 (1:1)
|
19.08.2017
|
Спартак (г) – 4:3
|
2:2
|
Коломейцев, 83 (3:2), Фернандеш, 90+2 (4:2)
|
24.09.2017
|
Ростов (г) – 1:0
|
0:0
|
Эдер, 90 (1:0)
|
05.11.2017
|
ЦСКА (д) – 2:2
|
1:2
|
Фернандеш, 87 (2:2)
|
27.11.2017
|
СКА-Хабаровск (г) – 2:1
|
1:1
|
Фарфан, 90+3 (2:1)
|
02.12.2017
|
Рубин (д) – 1:0
|
0:0
|
Фарфан, 87 (1:0)
|
05.05.2018
|
Зенит (д) – 1:0
|
0:0
|
Эдер, 87 (1:0)
Положение команд в чемпионате России по футболу
redgy
Эдер, Фарфан, Фернандеш!
21:11