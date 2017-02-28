16:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В комитете по этике не могут связаться со Слуцким

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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев пока не может связаться с Леонидом Слуцким, чтобы донести до него решение. Ранее комитет рекомендовал бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания в их адрес.

"Стараемся с ним связаться и побеседовать. Предварительно наш ответственный секретарь с ним общался, и он в принципе готов был принять все санкции, которые мы можем на него наложить, – приводит ТАСС слова Андреева. – В общем, работаем по этому вопросу, но с ним сложно связаться – он, видимо, отключает телефоны. Но я держу ситуацию под контролем, и мы будем стараться довести свое решение до конца.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4059074

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Лёня банально экономит на роуминге и "секретарше"! Хозяйственный мальчуган!!!!

17:29

shpasic

он уже давно в космосе!

17:22

баламошка

Лёньке некогда, он натирает коленки в кабинете Абрамовича.

17:05

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