В комитете по этике не могут связаться со Слуцким

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев пока не может связаться с Леонидом Слуцким, чтобы донести до него решение. Ранее комитет рекомендовал бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания в их адрес.
"Стараемся с ним связаться и побеседовать. Предварительно наш ответственный секретарь с ним общался, и он в принципе готов был принять все санкции, которые мы можем на него наложить, – приводит ТАСС слова Андреева. – В общем, работаем по этому вопросу, но с ним сложно связаться – он, видимо, отключает телефоны. Но я держу ситуацию под контролем, и мы будем стараться довести свое решение до конца.
Ботаникум
Лёня банально экономит на роуминге и "секретарше"! Хозяйственный мальчуган!!!!
17:29
shpasic
он уже давно в космосе!
17:22
баламошка
Лёньке некогда, он натирает коленки в кабинете Абрамовича.
17:05