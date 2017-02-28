В комитете по этике не могут связаться со Слуцким

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев пока не может связаться с Леонидом Слуцким, чтобы донести до него решение. Ранее комитет рекомендовал бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания в их адрес.

"Стараемся с ним связаться и побеседовать. Предварительно наш ответственный секретарь с ним общался, и он в принципе готов был принять все санкции, которые мы можем на него наложить, – приводит ТАСС слова Андреева. – В общем, работаем по этому вопросу, но с ним сложно связаться – он, видимо, отключает телефоны. Но я держу ситуацию под контролем, и мы будем стараться довести свое решение до конца.