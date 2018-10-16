В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева

Комитет по этике Российского футбольного союза до сих пор не получил запрос о рассмотрении инцидентов с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ" глава органа Семен Андреев.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Оба футболиста арестованы и находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где пробудут по постановлению Тверского районного суда Москвы до 8 декабря. (Иван Торопцев)