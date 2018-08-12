В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть слова Кадиева после матча со "Спартаком"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил "СЭ" о том, что орган не будет рассматривать высказывания президента махачкалинского "Анжи" Османа Кадиева после матча со "Спартаком" (0:1).

Махачкалинская команда доигрывала встречу вдевятером, а после игры Кадиев заявил, что у "Анжи" не было шансов на ничью, уточнив: "Они бы еще третьего удалили".

- В этом высказывании нет оскорблений. И к нам по этому поводу никто не обращался, - отметил Андреев.

В мае Кадиев был отстранен на четыре матча комитетом по этике за нецензурные ругательства в адрес судей. (Игорь НОВИКОВ)