10:04 | Футбол — РПЛ

В Колумбии предложили "Ростову" различные варианты ковровых расцветок для формы


Интернет-магазин Homecenter Colombia в Твиттере предложил "Ростову" различные варианты ковровых расцветок для игровой формы. 

Homecenter Colombia: "Ростов" привет, у нас много различных вариантов формы для вас. Проводите каждую игру в новом варианте"

"Ростов": "Ваши варианты являются ложными. Подлинный только у нас"

Homecenter Colombia: "Но мы просто хотели предложить вам больше выбора"

Ранее пресс-атташе "Ростова" Никита Кириленко опубликовал фотографию в ковровой форме. Снимок был сделан перед отправлением команды на игру 5-го тура чемпионата России против "Арсенала".

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.

"Это худшая футболка, которую я видел в жизни. Хочу себе такую". Как ростовский ковер покорил иностранные СМИ

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