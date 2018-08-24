В Колумбии предложили "Ростову" различные варианты ковровых расцветок для формы

Интернет-магазин Homecenter Colombia в Твиттере предложил "Ростову" различные варианты ковровых расцветок для игровой формы.

Homecenter Colombia: "Ростов" привет, у нас много различных вариантов формы для вас. Проводите каждую игру в новом варианте"



"Ростов": "Ваши варианты являются ложными. Подлинный только у нас"



Homecenter Colombia: "Но мы просто хотели предложить вам больше выбора"

👋🏼 привет @rostovfc, les tenemos más diseños de la suerte para que estrenen camiseta cada partido ⚽.



Conoce nuestras opciones en alfombras y tapetes. https://t.co/GXViVRQhWP pic.twitter.com/4ABjUzWpbo – Homecenter Colombia (@Homecenter_co) 23 августа 2018 г.

Ранее пресс-атташе "Ростова" Никита Кириленко опубликовал фотографию в ковровой форме. Снимок был сделан перед отправлением команды на игру 5-го тура чемпионата России против "Арсенала".

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.

"Это худшая футболка, которую я видел в жизни. Хочу себе такую". Как ростовский ковер покорил иностранные СМИ