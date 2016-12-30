11:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Китае готовы платить Витселю 18 миллионов евро в год

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Один из китайских клубов заинтересован в приобретении полузащитника "Зенита" Акселя Витселя, сообщил в своем Твиттере журналист Массимилиано Нероззи. Какой именно клуб хочет купить бельгийца не уточняется, однако на новом месте готовы платить Витселю 18 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец близок к переходу в туринский клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, хавбек был близок к переходу в "Ювентус" прошлым летом. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что интерес к Витселю проявляет китайский "Шанхай Шанган", за который выступает экс-зенитовец Халк. Напомним, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Келофин

похоже скоро все топовые футболисты переберутся в Китай)

12:23

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