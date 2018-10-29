В Казани задержан фанат "Спартака". Он был пьян, громко кричал и матерился

Как сообщает пресс-служба МВД, в Казани перед матчем 12-го тура чемпионата России "Рубин" - "Спартак" был задержан 31-летний фанат "Спартака" Владимир.

28 октября около 21.00 на улице Баумана мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и выражался нецензурной бранью, игнорируя замечания прохожих и предупреждения со стороны полицейских.

В итоге Владимир был доставлен в отдел полиции "Япеева" УМВД России по Казани. В отношении фаната за совершение административного правонарушения составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)