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В Казани задержан фанат "Спартака". Он был пьян, громко кричал и матерился

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Как сообщает пресс-служба МВД, в Казани перед матчем 12-го тура чемпионата России "Рубин" - "Спартак" был задержан 31-летний фанат "Спартака" Владимир. 

28 октября около 21.00  на улице Баумана мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и выражался нецензурной бранью, игнорируя замечания прохожих и предупреждения со стороны полицейских.

В итоге Владимир был доставлен в отдел полиции "Япеева" УМВД России по Казани. В отношении фаната за совершение административного правонарушения составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

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https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14815036/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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