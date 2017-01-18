11:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег

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ЦСКА продолжает тренировочный сбор в Испании. Сегодня утром армейцев в Кампоаморе встретила снежная погода, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Примечательно, что в последний раз снег в этом регионе шел еще в 20-м веке. Отметим, что за последние 10 лет красно-синие ни разу не встречались с такой погодой во время зимних сборов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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triumfator

Прикольно видеть как на пальмы сыплет снег))

14:06

armi

LeshaKZTZ В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег. ----В городе, где я живы тоже пошёл снег. Фото прислать? 11:56 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Неа. Твои ослиные уши и так видны.

13:04

shpasic

и тут Гинер сэкономил - свою погоду привёз, не стал испанское тепло оплачивать.

12:12

manager78

Вот повезло то. Смогут спокойно готовится в услвоиях приближенным к стартовому туру. Гололедица, высокие шипы, класс. Наверника такую погоду и заказывали. :)

12:01

LeshaKZTZ

В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег. --------------------------В городе, где я живы тоже пошёл снег. Фото прислать?

11:56

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