В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег

ЦСКА​ продолжает тренировочный сбор в Испании. Сегодня утром армейцев в Кампоаморе встретила снежная погода, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Примечательно, что в последний раз снег в этом регионе шел еще в 20-м веке. Отметим, что за последние 10 лет красно-синие ни разу не встречались с такой погодой во время зимних сборов.