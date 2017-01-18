ЦСКА продолжает тренировочный сбор в Испании. Сегодня утром армейцев в Кампоаморе встретила снежная погода, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Примечательно, что в последний раз снег в этом регионе шел еще в 20-м веке. Отметим, что за последние 10 лет красно-синие ни разу не встречались с такой погодой во время зимних сборов.
Снег! Говорят, в здешних местах в последний раз снег шёл ещё в 20 веке! 😭🎅🏿 pic.twitter.com/qFKJ66Awzf– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 18 January 2017
Доброе утро!– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 18 January 2017
Испания, Кампоамор, сбор #ЦСКА, СНЕГ🎅🏿
😫😫😫 pic.twitter.com/SqRGMXXqcU
triumfator
Прикольно видеть как на пальмы сыплет снег))
14:06
armi
LeshaKZTZ В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег. ----В городе, где я живы тоже пошёл снег. Фото прислать? 11:56 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Неа. Твои ослиные уши и так видны.
13:04
shpasic
и тут Гинер сэкономил - свою погоду привёз, не стал испанское тепло оплачивать.
12:12
manager78
Вот повезло то. Смогут спокойно готовится в услвоиях приближенным к стартовому туру. Гололедица, высокие шипы, класс. Наверника такую погоду и заказывали. :)
12:01
LeshaKZTZ
В Кампоаморе, где ЦСКА проводит сбор, пошел снег. --------------------------В городе, где я живы тоже пошёл снег. Фото прислать?
11:56