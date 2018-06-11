В Италии выяснили, за сколько ЦСКА может продать Головина в "Ювентус"

"Ювентус" готов предложить ЦСКА 18 миллионов евро за полузащитника Александра Головина, утверждает calcionews24. По информации издания, российский клуб может расстаться с 22-летним хавбеком за 25 миллионов евро.

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При этом отмечается, что стороны могут договориться о трансфере за 20 миллионов евро, не считая бонусов за выступление полузащитника. Туринцы рассчитывают получить принципиальное согласие до начала чемпионата мира-2018, где Головин сыграет в составе сборной России. "Старая синьора" хочет договориться с армейцами в обозначенные сроки, поскольку после мирового первенства цена на полузащитника может увеличиться.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что интерес к Головину также проявляют "Монако", "Челси" и "Арсенал".

Напомним, Головин выступает за основной состав ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. По оценке transfermarkt.de, его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Головин провел на клубном уровне 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

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