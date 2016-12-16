В Италии утверждают, что "Зенит" может подписать Ренату Аугусту

"Зенит" следом за подписанием Эрнани планирует приобрести еще одного бразильца - хавбека "Бэйцзинь Гоань" Ренату Аугусту, сообщает Tuttosport. Главный тренер питерской команды Мирча Луческу рассматривает Аугусту как замену Акселю Витселю, который, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус".
28-летний Ренату Аугусту является воспитанником "Фламенго". В этом клубе он начал свою взрослую карьеру, а в 2008 году перешел в "Байер". За пять неполных сезонов в составе леверкузенцев провел 126 матчей. После этого вренулся в Бразилию, где выступал за "Коринтианс". В 2015 году был признан лучшим игроком местной серии А. В 2016 году подписал контракт с китайским "Бэйцзинь Гоань". В составе национальной сборной Бразилии провел 17 матчей.
delavegas
И наверняка опять очень недорого. Луческу все-таки в ЦСКА надо было идти. Один бы находил в Бразилии игроков за копейки, второй бы втюхивал их всяким европейским клубам задорого. За пару лет бы строительство стадиона отбили.
21:37
konoval
Осталось еще Ренату Литвинову подписать и будет полный комплект.
21:22
serzheo
Там хавбек, тут хавбук, сдесь товгай А другие футболисты бывают? Какая позиция? Как играл? Что ума не хватает у псевдоспецов нормально футболиста представить? За что Вам только деньги платят? (можете затереть, но это камень в Ваш огород...)
20:33
kaduly
Наверное поэтому шахтер и был лидером надеюсь и зенит будет таковым
20:22
Parasenok
узнаваемы хохляцкие привычки старого румына ) куплю/продам/обменяю пачками бразилов )))
20:12
Parasenok
хохлятская привычка старого румына ) В Шахтаре скупал и перепродавал пачками бразилов )
20:06
кузя23
У Луческу бразиломания.
19:55