В Италии утверждают, что "Зенит" может подписать Ренату Аугусту

"Зенит" следом за подписанием Эрнани планирует приобрести еще одного бразильца - хавбека "Бэйцзинь Гоань" Ренату Аугусту, сообщает Tuttosport. Главный тренер питерской команды Мирча Луческу рассматривает Аугусту как замену Акселю Витселю, который, скорее всего, в январе перейдет в "Ювентус".

28-летний Ренату Аугусту является воспитанником "Фламенго". В этом клубе он начал свою взрослую карьеру, а в 2008 году перешел в "Байер". За пять неполных сезонов в составе леверкузенцев провел 126 матчей. После этого вренулся в Бразилию, где выступал за "Коринтианс". В 2015 году был признан лучшим игроком местной серии А. В 2016 году подписал контракт с китайским "Бэйцзинь Гоань". В составе национальной сборной Бразилии провел 17 матчей.