В Италии утверждают, что "Спартак" поставил Ньянгу ультиматум

"Спартак" не оставляет попыток заполучить нападающего "Милана" М'Бая Ньянга. Как сообщает журналист Альфредо Педулло, сейчас в Милане проходит встреча. При этом московский клуб поставил ультиматум, что окончательный ответ должен быть дан в течение ночи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард должен принять решение по поводу перехода в "Спартак" до вторника. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.
Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.
Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //
"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга
aloveku
неужели "В Спартак два раза не зовут" ?
23:28
Алый Дракон
А-спид Спасибо, поржал. Спартак выставил ультиматум Милану - это как прачка объявила бойкот королю - когда стирала подштанники отказалась улыбаться. Вы думайте что пишете. Где свиноферма и где Милан. 22:58... Этот отморозок хуже Баллотелли в пору его безбашенности... И с такими же "гениальными" статистическими данными )... Так что засунь свой пук себе в одно место, иксперд )... В "Зените", вон, тоже полно "лавочников", которые "гордо" называют себя "ИГРОКАМИ" "Зенита" )...
23:21
.KiddoK.
Вчера Милан хотел 18млн. Но Партак с яицами и поставил ультиматум что либо заплатит больше 20млн. либо не заплатит вообще!!! Красавцы!!!
23:20
Пиитерец
Мбайчик, ну приди к нам за много-много мешков денег, ну пожалуйста. А? Жёстко так.
23:13
А-спид
Спасибо, поржал. Спартак выставил ультиматум Милану - это как прачка объявила бойкот королю - когда стирала подштанники отказалась улыбаться. Вы думайте что пишете. Где свиноферма и где Милан.
22:58
igogohruhru
Бамбарбия. Кергуду!
22:41
asc0002
Ньянгу до лампочки эти ультиматумы от свиней
22:40