В Италии утверждают, что "Спартак" поставил Ньянгу ультиматум

"Спартак" не оставляет попыток заполучить нападающего "Милана" М'Бая Ньянга. Как сообщает журналист Альфредо Педулло, сейчас в Милане проходит встреча. При этом московский клуб поставил ультиматум, что окончательный ответ должен быть дан в течение ночи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард должен принять решение по поводу перехода в "Спартак"​ до вторника. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.