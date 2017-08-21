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22:19 | Футбол — РФПЛ

В Италии утверждают, что "Спартак" поставил Ньянгу ультиматум

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"Спартак" не оставляет попыток заполучить нападающего "Милана" М'Бая Ньянга. Как сообщает журналист Альфредо Педулло, сейчас в Милане проходит встреча. При этом московский клуб поставил ультиматум, что окончательный ответ должен быть дан в течение ночи. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард должен принять решение по поводу перехода в "Спартак"​ до вторника. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.

Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //
"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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aloveku

неужели "В Спартак два раза не зовут" ?

23:28

Алый Дракон

А-спид Спасибо, поржал. Спартак выставил ультиматум Милану - это как прачка объявила бойкот королю - когда стирала подштанники отказалась улыбаться. Вы думайте что пишете. Где свиноферма и где Милан. 22:58... Этот отморозок хуже Баллотелли в пору его безбашенности... И с такими же "гениальными" статистическими данными )... Так что засунь свой пук себе в одно место, иксперд )... В "Зените", вон, тоже полно "лавочников", которые "гордо" называют себя "ИГРОКАМИ" "Зенита" )...

23:21

.KiddoK.

Вчера Милан хотел 18млн. Но Партак с яицами и поставил ультиматум что либо заплатит больше 20млн. либо не заплатит вообще!!! Красавцы!!!

23:20

Пиитерец

Мбайчик, ну приди к нам за много-много мешков денег, ну пожалуйста. А? Жёстко так.

23:13

А-спид

Спасибо, поржал. Спартак выставил ультиматум Милану - это как прачка объявила бойкот королю - когда стирала подштанники отказалась улыбаться. Вы думайте что пишете. Где свиноферма и где Милан.

22:58

igogohruhru

Бамбарбия. Кергуду!

22:41

asc0002

Ньянгу до лампочки эти ультиматумы от свиней

22:40