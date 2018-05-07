21:14 | Футбол — РФПЛ

В Италии утверждают, что "Спартак" готов выкупить Максимовича

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"Спартак" намерен выкупить у "Наполи" защитника Николу Максимовича, сообщает tuttomercatoweb.com. Футболист выступает за красно-белых с января 2018 на правах аренды. При этом неаполитанцы согласны продать Максимовича за сумму его отступных, составляющих 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Максимович провел за "Спартак" 10 матчей в чемпионате и Кубке России (+6=2-2), заработав две желтых карточки.

Пашалич и Максимович покинут "Спартак"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

А Педрошу сделать капитаном.

21:30

delacrua

14 лямов? да за такую цену русского защитника взять можно.

21:25

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