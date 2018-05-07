В Италии утверждают, что "Спартак" готов выкупить Максимовича

"Спартак" намерен выкупить у "Наполи" защитника Николу Максимовича, сообщает tuttomercatoweb.com. Футболист выступает за красно-белых с января 2018 на правах аренды. При этом неаполитанцы согласны продать Максимовича за сумму его отступных, составляющих 14 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Максимович провел за "Спартак" 10 матчей в чемпионате и Кубке России (+6=2-2), заработав две желтых карточки.
баламошка
А Педрошу сделать капитаном.
21:30
delacrua
14 лямов? да за такую цену русского защитника взять можно.
21:25