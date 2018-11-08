В Италии утверждают, что российские клубы интересуются защитником "Аталанты"

ЦСКА интересуется защитником "Аталанты" Рафаэлом Толоем, утверждает TMW. По данным источника, интерес к 28-летнему бразильцу также проявляют "Спартак" и "Локомотив".

ЦСКА контактировал с итальянским клубом по поводу возможности приобретения Толоя и сейчас изучает целесообразность трансфера футболиста. Сделка может состояться зимой.

Летом 2017 года бразильские СМИ уже отправляли Толоя в "Спартак", а некоторые источники даже сообщили об успешном завершении сделки, однако его трансфер в московский клуб не состоялся.

В текущем сезоне Толой провел за "Аталанту" 15 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.