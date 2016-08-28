В Италии утверждают, что Маурисиу станет игроком "Спартака"

Защитник "Лацио" Маурисиу, ранее объявивший об уходе из клуба, перейдет в "Спартак", утверждает gianlucadimarzio.com. Сам 27-летний игрок не стал называть команду, в которой будет играть, но отметил, что это будет один из европейских чемпионатов. Уже в ближайшее время Маурисиу прилетит в Россию.

Ранее также появлялась информация, что в этом защитнике заинтересован "Терек". Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений.

Напомним, что по информации "СЭ", в ближайшие дни "Спартак" должен официально объявить о приобретении центрального защитника Джанкарло Гонсалеса. Весь прошлый сезон 26-летний костариканский футболист отыграл в итальянской серии А за "Палермо", а до этого защищал цвета "Коламбус Крю" в MLS, два сезона (2012, 2013) провел в норвежской "Волеренге", а также выступал на родине за "Алахуеленсе" (2009 - 2012).