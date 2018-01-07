В Италии утверждают, что Кришито посетил матч "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито во время отпуска решил посетить матч чемпионата Италии "Дженоа" – "Сассуоло" (1:0), сообщает Calciomercato. По информации источника, 31-летний игрок обороны хотел бы вернуться в генуэзский клуб, за который он выступал с 2003 по 2004 год, с 2006 по 2007 год, а также с 2008 по 2011 год.

Отмечается, что "Дженоа" не сможет удовлетворить требования Кришито. Контракт итальянца с "Зенитом" истекает летом текущего года. Кришито также интересен "Наполи" и "Интеру". В составе миланцев футболиста хочет видеть бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти.