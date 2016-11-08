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В Италии приписывают ЦСКА интерес к Луизу Адриану

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану может подписать контракт с ЦСКА, утверждает Calciomercato. Армейцы заинтересованы в переходе форварда и готовы платить бразильцу 3 миллиона евро в год.

Сам Адриану, долгое время выступавший за "Шахтер", не хочет возвращаться в Восточную Европу. Агент игрока работает над поиском предложений от команд из чемпионата Германии.

В минувшее зимнее трансферное окно Адриану был близок к переходу в "Цзянсу Сунин", где выступает его соотечественник Алекс Тейшейра. Предполагается, что итальянский клуб, намерен выручить с продажи нападающего 6 миллионов евро.

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