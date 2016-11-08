В Италии ЦСКА приписывают интерес к Луизу Адриану

Нападающий "Милана" Луиз Адриану может подписать контракт с ЦСКА, утверждает Calciomercato. Армейцы заинтересованы в переходе форварда и готовы платить бразильцу 3 миллиона евро в год.
Сам Адриану, долгое время выступавший за "Шахтер", не хочет возвращаться в Восточную Европу. Агент игрока работает над поиском предложений от команд из чемпионата Германии.
В минувшее зимнее трансферное окно Адриану был близок к переходу в "Цзянсу Сунин", где выступает его соотечественник Алекс Тейшейра. Предполагается, что итальянский клуб, намерен выручить с продажи нападающего 6 миллионов евро.
Митяй Антибомж
Слишком молод для конюшни, имхо. Ещё тридцатки нет. Если только годика этак через 3-4.
14:33
Бормо-сан
Termin79 он в аренде, господин финансист
13:42
Termin79
Вместо лосин Африки? А деньги будут от его продажи?
13:32
Сeрый
Если собрался в Китай, значит, с футболом пора завязывать. Именно такой коням и нужен: за большие деньги и без желания играть.
13:30
Chibisov
За чей счет будет этот банкет?:-))
13:15