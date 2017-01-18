В Испании введен режим ЧП из-за резкого похолодания

В большинстве регионов Испании введен режим чрезвычайного положения в связи с погодными условиями, сообщает EFE. На территории страны действует желтый или оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, снегопадов и ветра. В ряде регионов Испании столбики термометров опустились до -12 градусов.
Напомним, что ЦСКА проводит тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Из-за того, что поле занесло снегом, армейцы перенесли утреннее занятие в тренажерный зал.
Поле в порядке. Утром #ЦСКА перенёс занятие в тренажёрку. Посмотрим, что будет вечером pic.twitter.com/q75ima9PNh– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 18 January 2017
П_о_в_а_р
Спасайте Лионеля!
14:02