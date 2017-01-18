13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Испании введен режим ЧП из-за резкого похолодания

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В большинстве регионов Испании введен режим чрезвычайного положения в связи с погодными условиями, сообщает EFE. На территории страны действует желтый или оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, снегопадов и ветра. В ряде регионов Испании столбики термометров опустились до -12 градусов.

Напомним, что ЦСКА проводит тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Из-за того, что поле занесло снегом, армейцы перенесли утреннее занятие в тренажерный зал.

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