В Испании введен режим ЧП из-за резкого похолодания

В большинстве регионов Испании введен режим чрезвычайного положения в связи с погодными условиями, сообщает EFE. На территории страны действует желтый или оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, снегопадов и ветра. В ряде регионов Испании столбики термометров опустились до -12 градусов.

Напомним, что ЦСКА проводит тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Из-за того, что поле занесло снегом, армейцы перенесли утреннее занятие в тренажерный зал.