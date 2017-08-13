В Испании гол Ванека сравнили с голом Мендьеты в ворота "Барселоны"

Гол полузащитника "Уфы" Ондржей Ванек, который был забит в матче 6-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:4), был отмечен журналистами AS. Испанцы сравнили его с голом хавбека "Валенсии" Гаиски Мендьеты, который поразил ворота "Барселоны" в матче Кубка Испании-1998/99.
Несмотря на гол Ванека, матч завершился крупной победой гостей – 4:1. Благодаря этой победе подопечные Леонида Кучука поднялись на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующим "Зенитом". "Уфа" располагается на седьмой строчке.
ШИКАРНЫЙ Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:0 55' Ондржей Ванек pic.twitter.com/uLpI5tzAj8– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
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