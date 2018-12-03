18:44 | Футбол — РПЛ

В Интернете опубликовано видео последних минут жизни игрока "Локомотива"

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В Интернете появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни хавбека молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Он погиб в возрасте 18 лет.

На ролике, оказавшемся в распоряжении телеканала "360", видно одинокую фигуру, которая направляется к реке Городня, расположенной на юге Москвы. Затем она падает и теряет куртку, которую позже на тропинку вытащила лиса.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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