В Интернете опубликовано видео последних минут жизни игрока "Локомотива"

В Интернете появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни хавбека молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Он погиб в возрасте 18 лет.

На ролике, оказавшемся в распоряжении телеканала "360", видно одинокую фигуру, которая направляется к реке Городня, расположенной на юге Москвы. Затем она падает и теряет куртку, которую позже на тропинку вытащила лиса.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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