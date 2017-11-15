В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча с ЦСКА

В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча 17-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Отмечается, что клуб прикладывает все усилия, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние на игру.

– В Хабаровский край пришел циклон. Он принес с собой снег, резко изменив погоду в регионе. За сутки в краевом центре выпала почти месячная норма осадков и наступила зима. Силы, брошенные на укрощение стихии, работают не покладая рук, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние для проведения матча с московскими армейцами, – говорится в сообщении "СКА-Хабаровск".

Встреча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.