12:46 | Футбол — РФПЛ

В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча с ЦСКА

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В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча 17-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Отмечается, что клуб прикладывает все усилия, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние на игру.

– В Хабаровский край пришел циклон. Он принес с собой снег, резко изменив погоду в регионе. За сутки в краевом центре выпала почти месячная норма осадков и наступила зима. Силы, брошенные на укрощение стихии, работают не покладая рук, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние для проведения матча с московскими армейцами, – говорится в сообщении "СКА-Хабаровск".

Встреча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

это ГВК!))

12:49