В Хабаровске букмекеры отдают предпочтение "Оренбургу" перед СКА

Хабаровский стадион им.Ленина уже второй раз принимает переходные матчи. Фото Олег КИРЕЕВ

В чемпионате России сегодня стартуют переходные матчи. В первом из них СКА в Хабаровске принимает "Оренбург". Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч СКА Хабаровск – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 3,39 - Н 3,09 - П2 2,17

Прогноз на матч

Счет – 0:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА Хб - "Оренбург".

Прямая трансляция матча СКА Хб - "Оренбург" - в четверг, 25 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

СКА Хб: Довбня - Удалый, Эдиев, Димидко -Черевко, ДРУЗИН, КИРЕЕВ, Никифоров - АСТАФЬЕВ, Лескано, Казанков.

"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Андреев, ПОЛУЯХТОВ - Афонин - Коронов, Георгиев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе.

Потери: Дедечко, Корян (оба - дисквал.), Калинский (под вопросом) - Габулов, Кержаков (оба - травм.), Дюриш (дисквал.).