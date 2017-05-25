В Хабаровске букмекеры отдают предпочтение "Оренбургу" перед СКА

В чемпионате России сегодня стартуют переходные матчи. В первом из них СКА в Хабаровске принимает "Оренбург". Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч СКА Хабаровск – "Оренбург"
Коэффициенты Winline: П1 3,39 - Н 3,09 - П2 2,17
Прогноз на матч
Счет – 0:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА Хб - "Оренбург".
Прямая трансляция матча СКА Хб - "Оренбург" - в четверг, 25 мая, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
СКА Хб: Довбня - Удалый, Эдиев, Димидко -Черевко, ДРУЗИН, КИРЕЕВ, Никифоров - АСТАФЬЕВ, Лескано, Казанков.
"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Андреев, ПОЛУЯХТОВ - Афонин - Коронов, Георгиев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе.
Потери: Дедечко, Корян (оба - дисквал.), Калинский (под вопросом) - Габулов, Кержаков (оба - травм.), Дюриш (дисквал.).