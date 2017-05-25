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В Хабаровске букмекеры отдают предпочтение "Оренбургу" перед СКА

Хабаровский стадион им.Ленина уже второй раз принимает переходные матчи. Фото Олег КИРЕЕВ
Хабаровский стадион им.Ленина уже второй раз принимает переходные матчи. Фото Олег КИРЕЕВ
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В чемпионате России сегодня стартуют переходные матчи. В первом из них СКА в Хабаровске принимает "Оренбург". Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч СКА Хабаровск – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 3,39 - Н 3,09 - П2 2,17

Прогноз на матч

Счет – 0:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА Хб - "Оренбург".

Прямая трансляция матча СКА Хб - "Оренбург" - в четверг, 25 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

СКА Хб: Довбня - Удалый, Эдиев, Димидко -Черевко, ДРУЗИН, КИРЕЕВ, Никифоров - АСТАФЬЕВ, Лескано, Казанков.

"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Андреев, ПОЛУЯХТОВ - Афонин - Коронов, Георгиев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе.

Потери: Дедечко, Корян (оба - дисквал.), Калинский (под вопросом) - Габулов, Кержаков (оба - травм.), Дюриш (дисквал.).

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