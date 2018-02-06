В гостиницу "Краснодара" привезли посылку на имя Шатова

"Краснодар" и "Зенит" по-прежнему не подтвердили переход полузащитника Олега Шатова из питерского клуба в кубанский, однако сомнений в том, что трансфер состоится, не осталось.
Несколько минут назад в гостиницу, где проживают "быки" на сборе в Марбелье, привезли три коробки на имя Шатова. Ответственный курьер долго просил, чтобы получить посылку к нему спустился лично футболист, и сотрудникам отеля пришлось долго объяснять, что игрока пока нет на месте.
Напомним, по данным "СЭ", "Краснодар" арендует Шатова с правом последующего выкупа. При этом 27-летний хавбек до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Jean4
Из Питера 3 коробки "наликом" подвезли, зп Шатова за полгода аренды. Краснодар то всю сумму не потянет.
17:49
referi-ss
Транш за аренду!!!!
17:42
Rastan
Неужели деньгипривезли"
17:38
Lars Berger
Знать бы, чем таким знаменит Шатов, чтобы обсуждать посылки в его адрес...)
16:52
Очень плохой мальчик
Шатова отправили в Краснодар в коробках по частям.
16:48
Стас Стасов
Шатов сам этого очень хотел, именно в Краснодар, посмотрим, что предложит?
16:16
ALEX2308
Курьер хотел похоже взять автограф, раз так настаивал
15:57
К.Б.Ын
Магнит, похоже, уже каюк.Если Магницкий подбирает таких игрунов, то это аллес капут.
15:34
jeltaagazetenka
кубанский режет слух
15:23
shpasic
корреспондент под видом курьера пытался проверить, есть ли Шатов в отеле Краснодара.
15:20
Serenky25
Подвезли багаж Манчини.
15:18