14:44 | Футбол — РФПЛ

В гостиницу "Краснодара" привезли посылку на имя Шатова

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"Краснодар" и "Зенит" по-прежнему не подтвердили переход полузащитника Олега Шатова из питерского клуба в кубанский, однако сомнений в том, что трансфер состоится, не осталось.

Несколько минут назад в гостиницу, где проживают "быки" на сборе в Марбелье, привезли три коробки на имя Шатова. Ответственный курьер долго просил, чтобы получить посылку к нему спустился лично футболист, и сотрудникам отеля пришлось долго объяснять, что игрока пока нет на месте.

Напомним, по данным "СЭ", "Краснодар" арендует Шатова с правом последующего выкупа. При этом 27-летний хавбек до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова!

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Jean4

Из Питера 3 коробки "наликом" подвезли, зп Шатова за полгода аренды. Краснодар то всю сумму не потянет.

17:49

referi-ss

Транш за аренду!!!!

17:42

Rastan

Неужели деньгипривезли"

17:38

Lars Berger

Знать бы, чем таким знаменит Шатов, чтобы обсуждать посылки в его адрес...)

16:52

Очень плохой мальчик

Шатова отправили в Краснодар в коробках по частям.

16:48

Стас Стасов

Шатов сам этого очень хотел, именно в Краснодар, посмотрим, что предложит?

16:16

ALEX2308

Курьер хотел похоже взять автограф, раз так настаивал

15:57

К.Б.Ын

Магнит, похоже, уже каюк.Если Магницкий подбирает таких игрунов, то это аллес капут.

15:34

jeltaagazetenka

кубанский режет слух

15:23

shpasic

корреспондент под видом курьера пытался проверить, есть ли Шатов в отеле Краснодара.

15:20

Serenky25

Подвезли багаж Манчини.

15:18