В гостиницу "Краснодара" привезли посылку на имя Шатова

"Краснодар" и "Зенит" по-прежнему не подтвердили переход полузащитника Олега Шатова из питерского клуба в кубанский, однако сомнений в том, что трансфер состоится, не осталось.

Несколько минут назад в гостиницу, где проживают "быки" на сборе в Марбелье, привезли три коробки на имя Шатова. Ответственный курьер долго просил, чтобы получить посылку к нему спустился лично футболист, и сотрудникам отеля пришлось долго объяснять, что игрока пока нет на месте.

Напомним, по данным "СЭ", "Краснодар" арендует Шатова с правом последующего выкупа. При этом 27-летний хавбек до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова!